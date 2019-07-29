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Bakary Sako, Yukatel Denizlispor’da

Demirören Haber Ajansı
Bakary Sako, Yukatel Denizlispor’da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 31 yaşındaki Malili sol kanat oyuncusu Bakary Sako’yu 1 yıllığına renklerine bağladı.

Yukatel Denizlispor, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace forması giyen sol kanat oyuncusu Bacary Sako’yu 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Yeşil siyahlı ekip transferi, resmi sosyal medya hesabından ‘Hoş geldin Bakary Sako’ notuyla yaptığı paylaşımla duyurdu.

Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde yeni takımının kampına katılması bekleniyor. İngiltere’de West Bromwich Albion ve Wolverhampton forması da giyen Sako, ülkesinde ise Saint-Etienne’de oynamıştı.

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