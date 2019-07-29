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F-35 sözleşmesi buz kesti Türkiye'yi üzecek ayrıntıyı Mehmet Acet duyurdu

F-35 sözleşmesi buz kesti Türkiye'yi üzecek ayrıntıyı Mehmet Acet duyurdu

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, parası ödenen F-35'leri teslim etmeyen ve proje ortaklığını bitiren ABD'ye karşı Türkiye'nin, başvurabileceği hukuk merciinin bulunmadığını yazdı.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasının ardından ABD, F-35 programından Türkiye'yi çıkardı.  Lockheed Martin, Türkiye'de üretilen parçaların ABD'de üretilmeye başlayacağını açıkladı.

ABD'nin bu kararı sonucu Türkiye'nin almayı planladığı 100 uçak da Ankara'ya satılmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Haziran ayında Japonya'da konuya ilişkin "F-35 projesi için zaten 1,25 milyar dolar ödeme yaptık." ifadesini kullandı. 

ABD'nin bu tavrından sonra Türkiye'nin tahkime gideceği ve hukuki yollara başvuracağı konuşulmaya başlandı.  F-35 tartışmasına ilişkin bugün Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, herkesi üzerecek bir ayrıntıyı köşe yazısında aktardı. 

Tahkim benzeri hukuki güvenceler anlaşma metninde yok

"(...)F-35 uçaklarıyla ilgili sözleşmeler yapılırken, Tahkim benzeri hukuki güvenceler anlaşma metninde yer bulamamış.

Yani, ABD Türkiye’yi projeden çıkarma kararını kalıcı hale getirirse, Türkiye’nin parasını geri almak için başvurabileceği bir hukuk mercii bulunmuyor. Bu durumun, ihmal ya da buna benzer bir kavramla izah edilebileceğini sanmıyorum.

Tam gerekçesi neydi bilmiyorum ama sanıyorum projeye dâhil olmanın şartlarından biri de, böyle bir durumda hak arama yollarının kapalı olduğunun baştan kabullenilmesi imiş. “El elin eşeğini türkü çağırarak arar” diye boşuna dememişler."

Mehmet Acet'in yazısının tamamı

 

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