Hangisi daha güçlü F-35 mi Su-57 mi? İşte özellikleri ve arasındaki farklar

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti. Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor" yanıtını verdi.