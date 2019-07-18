Hangisi daha güçlü F-35 mi Su-57 mi? İşte özellikleri ve arasındaki farklar
Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizi sonrası gözler bu kez SU-57'lere çevrildi. Şu sorunun yanıtı aranır oldu: Rus SU-57'si mi, ABD F-35 mi daha güçlü? İşte F-35 ve Su-57'nin arasındaki farklar ve özellikleri....
ABD Savunma Bakanlığı dün Türkiye'nin F-35 programına katılımın askıya alındığını duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını kaydederek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yaptı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'ye Rus yapımı savaş uçakları teslim edilmesini içeren bir anlaşma için görüşmeler yapılmasının olası olduğunu belirtti. Rusya'nın Savunma Sanayisinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, "Neden mümkün olmasın? Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor" yanıtını verdi.
Rus medyası da Su-57'yi gündeme getirdi
Rus medyasının da dikkatini çeken gelişmeler, akıllara Rusya'nın beşinci nesil avcı uçağı Su-57'yi getirdi. Rus medyası ayrıca Türkiye'nin olumsuz bir durumla karşılaşması durumunda bu ihtiyacını Rusya'dan karşılayabileceğine vurgu yapıldı.
Beşinci nesil avcılar
Su-57: Daha önce PAK-FA ve T-50 adını taşıyan Su-57 uçağı, Rusya'nın en yeni 5. nesil avcı uçağı. Tasırımcısı, P.O. Suhoy Test ve Tasarım Bürosu olan Su-57'nin 12 uçaktan oluşacak ilk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor. Su-57 ilk uçuşunu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti.