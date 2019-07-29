Engin Nurşani haberi kimdir aslen nereli Ali Nurşani'nin oğlu hastalığı

Çekitği video ile oğlu Engin Nurşani'nin gırtlak kanseri olduğunu duyuran ve yardım isteyen Ozan Aşık Ali Nurşani en çok araştırılan konulardan biri oldu. Aslen Gaziantepli olan 60 yaşındaki Ali Nurşani'nin oğlı Engin Nurşani kimdir, kaç yaşında hastalığı ne?

Türküleri ile gönülden gönüle bağ kuran Aşık Ali Nurşani günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Çektiği video ile gırtlak kanseri olan oğlu Engin Nurşani için yardım isteyen Ali Nurşani hakkında merak edilenler haberimizde...

Aslen Gaziantep Islahiye doğumlu olan olan Ali Nurşani 60 yaşında. Angelika Nurşani ile olan evliliğinden olan tek oğlıu Engin Nurşani ise Almanya doğumlu ve 35 yaşında.Dilek Nurşani ile evli ve Ozan Ali adında bir oğlu olan Engin Nurşani gırtlak kanserine yakalandı. Engin Nurşani için sanatçılar ve devlet yetkileri seferber oldu. Peki kimdir Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani işte merak edilenler...

ENGİN NURŞANİ KİMDİR: Engin Nurşani, asıl ismi Engin Ayhan olup 1984 yılında Almanya'nın Krefeld şehrinde doğmuştur. Aşık Ali Nurşani ve Angelika Nurşani çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Engin Nurşani, Özgün Türk Halk Müziği sanatçısıdır, halk arasındaki deyimiyle bir ozandır. Evlidir ve Ozan Ali adında bir erkek çocuk sahibidir.

Küçük yaşlardan itibaren babasından müzik eğitimi almış beraber konserlerine katılmıştır. 2003 yılında çıkardığı ilk Albümü 'Adına bir çizik çektim' ile profesyonel müzik hayatına adım atmıştır. Bu albümü çıkarmadan önce babası Ali Nurşani karşı çıkmış bunun üzerine Engin Nurşani gizlice İstanbul'a giderek müzik stüdyosunda deneme yapmış, sesini beğenilmesi ile ilk albüm çalışmalarına başlanmıştır.

Ali Nurşani bu olaydan sonra engel olmamış hatta destek olmuştur, başlarda karşı çıkma sebebi ise uzun yıllarını verdiği müzik dünyasında gördüğü vefasızlığın Engin Nurşani'nin de başına gelmesini istemeyişidir daha sonra Engin Nurşani'nin albümlerinde şiir okumuştur. (Oğul, Bülbül)

Şimdiye kadar toplam dört albüm çıkarmıştır.

Tarih sıralamalı liste:

Adına bir çizik çektim - Temmuz 2003

Mutlu musun - Temmuz 2006

Sen nefsine köle oldun - Kasım 2007

Gözün aydın - Ekim 2012

2008 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki bir açılışa katıldıktan sonra Gaziantep'e geri dönerken arkadaşının kullandığı araç, Göksun - Kahramanmaraş kara yolu Püren Tüneli girişinde aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra tekrar sağlığına kavuşan sanatçı müzik hayatına devam etmektedir.

BABASI DESTEK İSTEDİ: Gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani'nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan Aşık Ali Nurşani yardım çağrısında bulundu.

Halk ozanı Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani gırtlak kanseri hastalığına yakalandı. Neyim varsa verdim ama artık yetmiyor diyen Ali Nurşani sosyal medyadan yardım talebinde bulundu. İşte o açıklamalar; ''Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var.

Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var.

Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum.'' dedi.