Abdulkadir Selvi'den CHP itirafı! Önceden olsa burun kıvırırdık

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında belediye başkanlarıyla yapılan 3 günlük kampla ilgili çok çarpıcı bilgiler paylaştı. Selvi CHP'yle ilgili bir de itirafta bulundu.

Söz konusu toplantıda gündeme gelen iki başlığın 'imar sorunu' ve 'kaynak sıkıntısı' olduğunu aktaran Selvi, somut projelerin konuşulduğunu aktardı.

Selvi, "CHP oturup bunları tartışacak deseler burun kıvırırdık, hiç de öyle değil" dedi. Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Kılıçdaroğlu’nun üç cümlesinden biri ne oldu?" başlığıyla yayımlanan yazısında "CHP’nin belediye başkanlarıyla yaptığı üç günlük kamp, Kılıçdaroğlu’nun ‘Akrabam bile olsa kapıya koyun’ sözleriyle başlamıştı.

Birinci sırada imar sorunu çıkıyor. İkinci sırada ise kaynak sıkıntısı geliyor

CHP Lideri üç günlük kampın sonunda da belediye başkanlarına benzer uyarılarda bulunuyor. Bunları paylaşacağım ama önce toplantının havasını, konuşulanları ve 25 yıl sonra İstanbul ve Ankara’yı kazanan CHP’li belediye başkanlarının havasını yansıtmak istiyorum" ifadesini kullandı. "Toplantının ilk günü belediye başkanlarıyla iki buçuk saat süren bir çalıştay yapılıyor. Peki CHP’li belediye başkanları neyi ön plana çıkarıyor? İlk iki başlığı paylaşacağım. Birinci sırada imar sorunu çıkıyor. İkinci sırada ise kaynak sıkıntısı geliyor.

CHP’lilerin söylemlerinde dikkat çeken değişiklik

Bu tespitler sıralandıktan sonra ne yapılıyor? Normalde iktidarın CHP’li belediyeleri çalıştırmadığı yönünde bir dil kullanılması lazım değil mi? Hayır, öyle olmuyor. Tam aksine başkanlara kaynakları nasıl çeşitlendirecekleri, dünyada sadece AB fonları olmadığı, hangi fonlardan yararlanabilecekleri anlatılıyor. Maliyetleri azaltacak olan ‘enerji kooperatifleri’nin kurulması gibi somut projeler gündeme geliyor.

CHP oturup bunları tartışacak deseler burun kıvırırdık

Önceden CHP oturup bunları tartışacak deseler burun kıvırırdık. Hiç de öyle değil. CHP’de bir zihniyet devrimi gerçekleşiyor. Belli ki yerel seçimlerde başarıyı getiren yaklaşımlar, seçim gecesi siyasetin gardırobuna kaldırılmamış. Belli ki geçmişte CHP belediyelerinde yapılan hatalardan ders çıkarılmış.

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