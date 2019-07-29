Ahmet Hakan'dan Reynmen'in Ela şarkısıyla yürek hoplatan Hadise hakkında olay yorum

''Nasıl kötü, nasıl estetikten yoksun'': Hadise'yi eleştirenler arasında Ahmet Hakan da vardı. Bugünkü köşe yazısında Hadise'yi yerden yere vuran ünlü gazeteci şu ifadeleri kullandı; “Çünkü gözlerin ela” şarkısı eşliğinde dans ettiği bir video çekip yayınlamış. Nasıl kötü, nasıl estetikten yoksun, nasıl saçma, nasıl berbat, nasıl gereksiz, nasıl tuhaf, nasıl banal, nasıl fena bir video anlatamam.