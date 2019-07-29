Ahmet Hakan'dan Reynmen'in Ela şarkısıyla yürek hoplatan Hadise hakkında olay yorum
Gazeteci Ahmet Hakan'ın, Reynmen'in 'Ela' isimli şarkısı eşliğinde dans ettiği videosuyla sosyal medyada çok konuşulan Hadise ile ilgili kaleme aldığı yazı ünlü şarkıcının keyfini kaçıracak cinsten.
Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Reynmen'in 'Ela' adlı şarkısı eşliğinde yürek hoplatan dans videosunu Instagram hesabından paylaştı ve sosyal medyada olay oldu.
'Alsam mı bi dal dudaklarından?' notuyla paylaştığı videoda seksi figürler sergileyen Hadise eleştiri yağmuruna tutulurken bazı kullanıcılar ise ünlü şarkıcıyı beğendiklerine dair yorumlarda bulundu.
''Nasıl kötü, nasıl estetikten yoksun'': Hadise'yi eleştirenler arasında Ahmet Hakan da vardı. Bugünkü köşe yazısında Hadise'yi yerden yere vuran ünlü gazeteci şu ifadeleri kullandı; “Çünkü gözlerin ela” şarkısı eşliğinde dans ettiği bir video çekip yayınlamış. Nasıl kötü, nasıl estetikten yoksun, nasıl saçma, nasıl berbat, nasıl gereksiz, nasıl tuhaf, nasıl banal, nasıl fena bir video anlatamam.
''Ne gerek var şimdi buna'': Ben onu bunu bilmem arkadaş! Şu hayatta...“Yapma bunu... Bir daha düşün... Emin misin... Lüzumsuz kaçmasın... Ne gerek var şimdi buna... Amacın ne...” falan diye uyarılarda bulunacak...