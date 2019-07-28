Hadise transparan kıyafetiyle yaptığı dansla gündeme oturdu
Cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Hadise, Reymen'in Ela şarkısı eşliğinde transparan kıyafetiyle yaptığı dansla Twitter'da TT oldu.
Paylaşımları ve söylemleriyle sık sık gündeme gelen Hadise, bu kez de ünlü YouTuber Reynmen'in 'Ela' isimli şarkısıyla yaptığı dansla olay yarattı.
1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ
Hadise, Reynmen'in kısa süre içinde milyonlarca izlenen şarkısı Ela eşliğinde çektiği mini kliple dikkatleri üstüne çekti. Hadise'nin, transparan kıyafetiyle kamera karşısına geçip cesur dansını takipçileriyle paylaştı. Başarılı şarkıcının videosu 1 milyonun üzerinde izlendi.