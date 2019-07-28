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Eftalya Fettahoğlu yarı finalde geceye damga vurdu

Benimle Söyle yarışması yarı finalde Eftalya Fettahoğlu "Türkmen Gelini" türküsüyle geceye damga vurdu.

Eftalya Fettahoğlu yarışmanın ilk bölümlerimde İsrailli ünlü şarkıcı Mor Karbasi ile özdeşleşen Judia şarkısının girişiyle başladığı performansıyla izleyicileri ve jüriyi bir anda kendine bağlamıştı.

Kanal D ekranlarında dün akşam yayınlanan Benimle Söyle yarışmasının yarı finalinde Eftalya Fettahoğlu ise yine sesiyle geceye damga vurmayı başardı ve en yüksek puanı aldı.

Eftalya Fettahoğlu seslendirdiği "Türkmen Gelini" türküsüyle finale gitmeye hak kazandı.İşte herkesin tüylerini diken diken eden o anlar....

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