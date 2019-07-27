Kula’da şüpheli ölüm! Su borusu bağlamak için gittiği dere yatağında ölü bulundu

Olay, saat 14.00 sıralarında Kula’ya bağlı Gölbaşı Mahallesi Mollaahmetler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Mahallesinde yaşayan Hasan Akgül(64), sabahın erken saatlerinde Mollaahmetler mevkiindeki dere yatağında bulunan su borusunu bağlamak için evden çıktı. Öğle saatlerine doğru eve geri dönmeyen eşini merak eden E.A.A. ise, dere etrafında eşini aramaya başladı. Bir süre sonra E.A.A., eşi Hasan Akgül’ü bağlamak için gittiği su borusunun yanında hareketsiz yatarken buldu. Daha sonra mahalle halkının yardımıyla durum, 112 acil servis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Hasan Akgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akgül’ün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan incelemelerin ardından, mahalle halkının yardımıyla bulunduğu sarp araziden traktörle kırsala çıkarılarak kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Şüpheli ölümle ilgili yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darp ve yaralama izine rastlanmadığı öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.