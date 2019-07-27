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Ali Koç Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi verip Mustafa Cengiz'i bombaladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Bir ya da iki stoper, bir 6 numara, bir forvet daha alacağız.'' derken Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de göndermede bulundu.

Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalar...

3 Temmuz artık çok uzadı. Camia olarak biz de çok sabırsızlanıyoruz. 13. duruşma yapıldı. İnşallah bu sene içinde bazı kararlar alınır. Camia olarak 3 Temmuz kumpas davasının yıl sonu sonuçlanmasını bekliyoruz.

''Hem prestij hem mali olarak önemlidir''
Çok şükür ki Avrupa'dan men kararı çıkmadı. Bu aslında çok büyük bir başarıdır. Hem prestij hem mali olarak önemlidir. Çok önemli bir sonuçtur. UEFA kararını verdi ve men cezası çıkmadı. Prestij ve gelir açısından bu çok önemli bir gelişme. 2 milyon euro ceza yedik ve 23 oyuncu kısıtlaması var. Bunları bekliyorduk zaten.

''FenerOl Kampanyası'nda 150M TL'ye ulaştık''
Bankalara Birliği ile anlaşmayı biz de 1 hafta 10 gün içerisinde imzalıyoruz. Gönül isterdi ki hiç olmayalım böyle bir durumda ama maalesef kulüp bir şekilde buralara gelmiş. Bu anlaşmayı yapmak zorundayız. Tabi bazı kısıtlamalar getirecek bu. FenerOl Kampanyası'nda 150 Milyon TL'ye ulaştık. Burada daha uzun bir yolumuz var. Nefes aldırmıştır ancak daha yapmamız gerekenler var. Fenerbahçeliler her zaman Fener olurlar. İnşallah bugünler geçecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

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