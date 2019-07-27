GÜNCEL

Odunluk yangını paniğe neden oldu

Adıyaman’da, Suriyeli ailenin kaldığı ikametin odunluğunda meydana gelen yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Suriyeli bir ailenin kaldığı ikametin bahçesindeki odunlukta bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler söndürüldü. Ölen ve ya yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi yaşananları anlattı
Mesut Özil'in sığındığı restoranın sahibi yaşananları anlattı
Enzo Crivelli 4 yıllığına Medipol Başakşehir'de
Enzo Crivelli 4 yıllığına Medipol Başakşehir'de
Trabzon'dan ağasar kıyafeti giyen Soylu'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama
Trabzon'dan ağasar kıyafeti giyen Soylu'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama
Devlet Bahçeli Amasya'da Kılıçdaroğlu'na esti gürledi!
Devlet Bahçeli Amasya'da Kılıçdaroğlu'na esti gürledi!
Beşiktaş, Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dağa götürülmek istenen şahıslara hava destekli operasyon
Dağa götürülmek istenen şahıslara hava destekli operasyon
Fatih’te tramvay ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı
Fatih’te tramvay ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'da ekip aracına saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu
Adıyaman'da ekip aracına saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu
Market dönüşü minik Ada'ya araba çarptı, cips poşeti yerde kaldı
Market dönüşü minik Ada'ya araba çarptı, cips poşeti yerde kaldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere videolu hatırlatma
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere videolu hatırlatma
9 gün tatil mi 2019 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?
9 gün tatil mi 2019 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?
İkra'nın çalınan akülü arabası, evlerinin önüne bırakıldı
İkra'nın çalınan akülü arabası, evlerinin önüne bırakıldı
Garanti Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Garanti Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu