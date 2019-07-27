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Adıyaman'da ekip otosuna silahlı saldırı! Polis memurundan acı haber

ADIYAMAN Sincik'te devriye görevi yapan ekip otosuna uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda yaralanan polis memuru Taha Uluçay, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da bulunan Sincik ilçe merkezinde önceki gece devriye görevi yapan polis memuru Taha Uluçay yönetimindeki polis aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği Taha Uluçay, ağır yaralandı.

Kurtarılamayarak şehit oldu

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Uluçay, bugün sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin Sincik ve kırsalında yürüttüğü operasyonların sürdüğü belirtildi.

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