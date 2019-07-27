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Tozkoparan 28. bölüm 2. fragmanı

Tozkoparan dizisi 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tozkoparan 28. yeni bölümüyle 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü TRT 1'de olacak. Tozkoparan'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tozkoparan 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü TRT 1'de...

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.

Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.

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