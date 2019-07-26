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Hrant Dink davasının firarisi İzmir'de yakalandı

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında tutuksuz yargılanan ve hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildikten sonra yakalama kararı çıkarılan Tuncay Uzundal, İzmir'in Çeşme ilçesinde gizlendiği evde yakalandı. Uzundal, cezaevine gönderildi.

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında tutuksuz yargılanan ve hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildikten sonra yakalama kararı çıkarılan Tuncay Uzundal'ın İzmir'de olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu ekipler Uzundal'ın Çeşme ilçesinde saklandığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda evde bulunan Uzundal, gözaltına alındı.

Uzundal, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede hakkındaki hapis cezası kararı yüzüne okunarak cezaevine gönderildi.

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine 17 Temmuz 2019'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada verilen kararla Erhan Tuncel'e 99,5 yıl, Ogün Samast'a 2,5 yıl, Yasin Hayal'e 7,5 yıl hapis cezası verilmiş, 'kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıl, 'silahlı suç örgütüne üye olmak' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere 16 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Tuncay Uzundal hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

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