GÜNCEL

Memiş, derede boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi

Memiş, derede boğuldu, yakınları sinir krizi geçirdi

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde serinlemek için dereye giren Memiş Yıldız(17), hayatını kaybetti. Oğullarının ölüm haberini alan aile, gözyaşı döktü. Olay, Besni Sugözü Mesire Alanı'nda yaşandı. Memiş Yıldız arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için mesire alanına geldi. Serinlemek için dereye giren Yıldız, bir süre sonra gözden kayboldu. Daha sonra su yüzüne çıkan Yıldız'ın hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, hemen yardıma koştu. Memiş Yıldız, sudan alınarak, kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız’ın öldüğünü belirledi. Gencin cansız bedeni otopsi için Besni Devlet Hastanesi morguna koyuldu. Olayı duyan aile, geldikleri hastanede oğullarının ölüm haberini alınca gözyaşı dökerek, sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
"Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı"
"Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı"
Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar
Mahkemeden Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devriyle ilgili yeni karar
Hrant Dink davasının firarisi İzmir'de yakalandı
Hrant Dink davasının firarisi İzmir'de yakalandı
Romanya'da trafik kazasında 3 Arçelik çalışanı hayatını kaybetti
Romanya'da trafik kazasında 3 Arçelik çalışanı hayatını kaybetti
Trump'tan S-400 açıklaması: Türkiye'yi suçlamıyorum
Trump'tan S-400 açıklaması: Türkiye'yi suçlamıyorum
70 milyonluk ikramiye sahibini bulamadı
70 milyonluk ikramiye sahibini bulamadı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ertuğrul Özkök: Gazetelerin yüzde 70'ni trolleşmiş yazarlar oluşturuyor
Ertuğrul Özkök: Gazetelerin yüzde 70'ni trolleşmiş yazarlar oluşturuyor
Seray Sever'in ekonomi tespitleri
Seray Sever'in ekonomi tespitleri
9 gün tatil mi 2019 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?
9 gün tatil mi 2019 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?
Fotoğrafçı, genç model Zoe Klopfer'in banyosuna gizli kamera yerleştirdi
Fotoğrafçı, genç model Zoe Klopfer'in banyosuna gizli kamera yerleştirdi
Şanlıurfa'da kum torbasıyla koşturulan asker bayıldı
Şanlıurfa'da kum torbasıyla koşturulan asker bayıldı
Garanti Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Garanti Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Engelli maaş kartını dolandırıcılara kaptırdı hayatı karardı
Engelli maaş kartını dolandırıcılara kaptırdı hayatı karardı
Ziraat Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Ziraat Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu