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Eşeğin kamyonet ile yolculuğu görenleri şaşırttı

Yozgat’ın Boğazlıyan-Yenifakılı ilçesi arasında kamyonet kasasına dört tarafından bağlanan eşek, trafikte bir sürücü tarafından görüntülendi.

Boğazlıyan-Yenifakılı ilçesi kara yolunda seyir halindeki bir kamyonetin kasasına düşmemesi için halat yardımıyla sıkı sıkıya bağlanan eşeğe yapılan uygulamayı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kamyonetin trafikte hızla ilerlerken üzerinde eşeğin virajlarda ayakta durmayı başarması ve yolculuk sırasında etrafını izlemesi ise ilginç görüntüler oluşturdu. Eşeğin kamyonet kasasında yolculuğu bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. 

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