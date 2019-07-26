Kemal Kılıçdaroğlu CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu

Afyonkarahisar'da konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokratik bir rejimimiz vardı. Sonra antidemokratik bir referandum yapıldı. Tek adam rejimine geçtikten sonra büyüme hızımız ne oldu? Binde 3 oldu. Hani Türkiye hızlı büyüyecekti?" diye konuştu.

"İşsiz sayısı 8,5 milyona dayandı. Türkiye tarihinde bir rekordur." diyen Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Siyasal iktidara duyulan güvensizlik"

-Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi siyasal iktidara duyulan güvensizliktir. Güvensizlik üzerine siz geleceği inşa edemezsiniz. Bir kişinin sözleriyle yasama yürütme ve yargı yürütülürse o bir kişinin yaptığı hata toplumu etkiler.

"Kişi başına gelir 1173 dolar düştü"

-Hangi gerekçeyle milli gelirde 135 milyar dolar düşüş oluyor. Toplam gelir düşünce kişi başına gelir de 1173 dolar düştü. Mutfaklarda yangın var diye boşuna demiyoruz. Gelir dağılımında büyük bozukluklar var. Gelir dağılımındaki bozukluğun bunu beslediğini anlatmamız gerekiyor.

"Londra'daki bir avuç tefeci"

-Bankalardaki mevduatın yüzde 51'den fazlası dolar mevduatı. Geldiğimiz nokta budur. Bunu tetikleyen tek adam rejimidir. Türk lirasına güven yok olmuş durumda. Türkiye'nin itibari zedelenmiş durumda. Borçlanmanın bedeli olarak Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti teslim edilmiştir.