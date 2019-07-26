Erdoğan: "(S-400) Nisan 2020'de bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Sizlerle en son ocak ayında bir araya gelmiştik. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği resmi sonuçlara göre 755 belediyeyi AK Parti adayları kazandı. Oy oranı olarak da yüzde 44 gibi önemli netice elde ettik. AK Parti olarak bir önceki seçime göre kazandığımız, kaybettiğimiz yerler oldu. Bunların hepsinin değerlendirmesini yaptık, yapıyoruz.

'Bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'

Bundan sonraki seçim 2023 Haziran'ında yapılacak. Her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. Bu tarihe kadar her düzeyde kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah 4 yıl sonraki seçimlerde milletimizin karşısına, kurulduğu günkü heyecanı ile ve artık 22 yılı bulacak tecrübesiyle bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız. Kendimizi sürekli yenileyerek, tazeleyerek maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendireceğiz. Tüm kademelerimizle sancımız öyle bir sancı ki bunu çekeceğiz, sandıktan arzu ettiğimiz neticeyi de alabilelim.

S-400 ve F-35 olası yaptırım meselesi

ABD ile güvenli bölge oluşturma görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 için ABD'nin aklıselimle hareket edeceğini umuyorum. Nisan 2020 bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35 konusundaki hiç bir tehdidin ülkemizi güvenlik projelerinden alıkoyamayacağını bir kez daha belirtiyorum.

Hiçbir yaptırım bizim güvenliğimizi garantisi altına almamızı engelleyemez.

Terör koridorunu paramparça etmede kararlıyız. Kandil diye bir meselemiz kalmayacak.

Merkez bankasının faiz kararı

Bankası faizi indirdi. Ne oldu? Battık mı? Hayır. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı. Faiz indirimi oranı yeterli değil yıl sonuna kadar bunun kademeli bir şekilde devamı gelmeli.

Hayati karar. Ekonomi canlanacak. Enflasyon düşer. Faiz düştükçe enflasyon düşer. Diğerleri yan unsurlardır. Faiz rahatsızlığımı eski başkana duyuramadık. Faizinde enflasyonun da nasıl düştüğünü göreceğiz. Gelişmeler yılın ikinci yarısında enflasyonda tek haneli rakamları göreceğimizi gösteriyor.