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12. sınıf öğrencisi babasına inat kendi aracını kendi yaptı

Amasya'nın Taşova ilçesinde araba ustasının oğlu, babasının 'yapamazsın' demesine karşın motosiklet parçaları ile araç yaptı. 12. sınıf öğrencisi Selahattin Yeşil, yaz döneminde babasına yardım etmek için kendi dükkanlarında çalışıyor.

Taşova’da araba ustası olarak çalışan babasına yaz aylarında yardıma giden 17 yaşındaki Selahattin Yeşil, 2 sene önce hurda olarak aldığı motordan topladığı parçaları birleştirerek, araç imal etti. Selahattin Yeşil, "10 yaşımdan beri. 2 sene önce aklıma geldi. Bir eski motor buldum. Onu dağıttım. Dağıtınca da böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Yaptım işte yavaş yavaş. Yaz tatillerinde babamın yanına geliyorum. Orada yavaş yavaş yapıyorum. Zor biraz. Otururken bir anda aklıma geldi. Düşündüm. Parçalarını temin ettim. Motor buldum bir tane. Motoru dağıttım. Temin ettikten sonra yavaş yavaş hafta sonları, akşamları, yaz tatillerinde yapmaya başladım. İşte anca yeni yeni bitirdim. 1 buçuk 2 sene falan yaz tatillerinde olduğu için. Annem yaparsın dedi ama babam yapamazsın dedi. Ben de ona inat yaptım yani. Çevremde gördüğü anda birisi hemen telefona sarılıyor. Video ve fotoğraf çekmeye başlıyor. 'Nasıl yaptın, güzel olmuş' falan diyorlar. Taşova’da yok. 1 tane daha vardı herhalde ama onu bilmiyorum. Ama yok diye biliyorum. Türkiye genelinde var 3- 5 tane" dedi. 
Selahattin’in Babası Uğur Yeşil ise "Ben oğlumun böyle bir şey yapacağına pek ihtimal vermemiştim. Ama beni şaşırttı. O yüzden böyle yapması beni gururlandırdı açıkçası. Böyle bir şey yapmasına ben çok sevindim. Böyle devam etmesini dilerim. Yaşı ufak olduğundan böyle bir şeylerle uğraşması gerçekten gurur verici bir şey. Yapması da müthiş bir şey. Kimse de böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyordu” diye konuştu. Selahattin Yeşil arabasıyla tur atmayı da ihmal etmezken makine mühendisi olmayı istiyor. 

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