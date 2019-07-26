POLİTİKA

Erdoğan'dan yeni parti için bomba açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK parti genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda S400'ler, Merkez Bankası faiz kararı ve yeni parti girişimine ilişken flaş açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları arasında en dikkat çeken kısım Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi eski AK Partili isimlerin parti kurma girişimleri oldu. "Hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenler"olduğunu belirten Erdoğan yeni parti kuranlarla ilgili şunu söyledi: 

Hırsları yüzünden yolunu kaybedenler

Siyasi partiler, özellikle AK Parti millete hizmet kapısıdır. Partimizin kapısı millete hizmet etmek isteyen herkese açıktır. AK Parti kurulduğunda gençlik kurullarında görev alan arkadaşlarımızı bugün çalışmalarını sürdürüyor.  Hırsları, kifayetsizlikleri yüzünden yollarını kaybedenleri bir kenara bırakırsak, siyasette önemli bir nesil yetiştirdik. 

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