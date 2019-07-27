Devlet Bahçeli Amasya'da Kılıçdaroğlu'na esti gürledi!

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından ülke genelinde kazandıkları belediyelere teşekkür ziyaretlerini sürdüren MHP lideri Devlet Bahçeli Amasya'da vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"MHP varsa umut vardır, huzur vardır, çare vardır. MHP varsa sarsılmaz bir duruş vardır."

ABD'nin tutarsız çelişkili tavırları nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalanmıştır.

Kılıçdaroğlu'na terör sorusu

CHP Genel başkanının 'bize mi saldıracaklar' dediği YPG, Ceylanpınar' bir kez daha roket atmış 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştur.

CHP Genel Başkanına soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlıklara sahipsiniz?

Mutfakta ateş varsa söner. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz? Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?

Bebek bezinin yüzde 40 zamlanmasını söyledin de bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan parayı hiç hesap ettiniz mi?

Derinliği 30 kilometreyi bulan güvenli bölge acilen kurulmalı.

'Fırat'ın Doğusu ateşe verilmelidir'

Milli bekanın soğan kadar değeri yok mu? Kurulan tuzakları milli güç imkanlarıyla bozmalıyız. Derinliği 30 km'yi bulan güvenli bölge acilen kurulmalı. Fırat'ın Doğusu ateşe verilmelidir"

Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz? Bugün az yediysek, yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara, omuzlarda taşınan şehitlere ne diyeceksiniz? Beka gittikten sonra neyin ekonomisinden bahsedeceksiniz?

Küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler saldırırken Türkiye'nin aleyhine konuşmak adamlık mıdır? Milli bekamızın soğan kadar da değeri yok mudur? Bu Kılıçdaroğlu kimlere hizmet etmektedir? PKK'ya diyet borcu varsa söylesin kurtaralım.

CHP Genel Başkanı'na ne yaparsa yapsın, bu aziz millet var oluş mücadelesini kahramanca sürdürecektir. CHP tarihin yanlış tarafındadır, geçmişinden kategorik olarak kopmuştur. CHP tanınmaz haldedir, aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır.

Doğu Akdeniz meselesi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sinir uçlarına basan vahim gelişmeler karşısında da var oluş yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz çok açıktır.

Dünya ABD'den ibaret değildir, F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir.