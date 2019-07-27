GÜNCEL

Devlet Bahçeli Amasya'da Kılıçdaroğlu'na esti gürledi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amasya'da belediye ziyaretinin ardından halka seslendi. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na sert yüklenen Bahçeli 'CHP Genel Başkanına soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlıklara sahipsiniz?' dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından ülke genelinde kazandıkları belediyelere teşekkür ziyaretlerini sürdüren MHP lideri Devlet Bahçeli Amasya'da vatandaşlara hitap ettiği konuşmasında açıklamalar yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"MHP varsa umut vardır, huzur vardır, çare vardır. MHP varsa sarsılmaz bir duruş vardır."

ABD'nin tutarsız çelişkili tavırları nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalanmıştır.

Kılıçdaroğlu'na terör sorusu

CHP Genel başkanının 'bize mi saldıracaklar' dediği YPG, Ceylanpınar' bir kez daha roket atmış 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştur.

CHP Genel Başkanına soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlıklara sahipsiniz?

Mutfakta ateş varsa söner. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz? Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?

Bebek bezinin yüzde 40 zamlanmasını söyledin de bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan parayı hiç hesap ettiniz mi?

Derinliği 30 kilometreyi bulan güvenli bölge acilen kurulmalı.

'Fırat'ın Doğusu ateşe verilmelidir'

Milli bekanın soğan kadar değeri yok mu? Kurulan tuzakları milli güç imkanlarıyla bozmalıyız. Derinliği 30 km'yi bulan güvenli bölge acilen kurulmalı. Fırat'ın Doğusu ateşe verilmelidir"

Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz? Bugün az yediysek, yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara, omuzlarda taşınan şehitlere ne diyeceksiniz? Beka gittikten sonra neyin ekonomisinden bahsedeceksiniz?

Küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler saldırırken Türkiye'nin aleyhine konuşmak adamlık mıdır? Milli bekamızın soğan kadar da değeri yok mudur? Bu Kılıçdaroğlu kimlere hizmet etmektedir? PKK'ya diyet borcu varsa söylesin kurtaralım.

CHP Genel Başkanı'na ne yaparsa yapsın, bu aziz millet var oluş mücadelesini kahramanca sürdürecektir. CHP tarihin yanlış tarafındadır, geçmişinden kategorik olarak kopmuştur. CHP tanınmaz haldedir, aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır.

Doğu Akdeniz meselesi

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sinir uçlarına basan vahim gelişmeler karşısında da var oluş yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz çok açıktır.

Dünya ABD'den ibaret değildir, F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sabah saatlerinde evden çıktı ölü bulundu
Sabah saatlerinde evden çıktı ölü bulundu
Beşiktaş taraftarı yedek kulübesini bastı!
Beşiktaş taraftarı yedek kulübesini bastı!
Tunç Soyer’e Sivas’tan büyük tepki
Tunç Soyer’e Sivas’tan büyük tepki
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Fatih'te otel odasında korkunç infaz!
Fatih'te otel odasında korkunç infaz!
Otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti
Otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
"Hassas burun"lar onun elinde yetişiyor
"Hassas burun"lar onun elinde yetişiyor
Esenyurt’ta iki katlı otobüs alev alev yandı
Esenyurt’ta iki katlı otobüs alev alev yandı
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi
Topuklu ayakkabılarla tacizciyi 1 kilometre kovaladı
Topuklu ayakkabılarla tacizciyi 1 kilometre kovaladı
Hostesliği bırakıp çiftçi oldu
Hostesliği bırakıp çiftçi oldu
Adıyaman'da ekip aracına saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu
Adıyaman'da ekip aracına saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu
Otomobil kaldırıma çarptı: 8 yaralı
Otomobil kaldırıma çarptı: 8 yaralı
9 gün tatil mi 2019 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?
9 gün tatil mi 2019 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?