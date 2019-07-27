GÜNCEL

Böyle diplomatik ziyaret görülmedi! Dünya İsrail Büyükelçisi'nin fotoğrafını konuşuyor

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafla İsrail Büyükelçisi Dan Oryan'ın "akrobatik yeteneklerini" gözler önüne serdi.

Kuzey Makedonya'nın İsrail Büyükelçisi Dan Oryan, 6 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Stevo Pendarovski'ye diplomasinin çok alışık olmadığı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bir jimnastik geçmişi de olan Oryan, Pendarovski'yi ziyaretinde tek elinin üzerinde amuda kalktı. Fotoğrafı Facebook hesabından paylaşan Stevo Pendarovski, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Büyükelçisi'nin amuda kalktığı bu fotoğraf, hem bir ilham kaynağı hem de spor yapmanın ne kadar önemli ve bazen komik olacağı hakkında bir kanıt olabilir."

Pendarovski'yle iki ülke arasındaki muhtemel işbirliklerini de görüşen Oryan, aynı zamanda İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Balkan Ülkeleri Direktörü.

Oryan, 2007-2012 arasında Danimarka'da Büyükelçi Yardımcılığı görevini yürütmüştü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Enzo Crivelli 4 yıllığına Medipol Başakşehir'de
Enzo Crivelli 4 yıllığına Medipol Başakşehir'de
Trabzon'dan ağasar kıyafeti giyen Soylu'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama
Trabzon'dan ağasar kıyafeti giyen Soylu'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama
Devlet Bahçeli Amasya'da Kılıçdaroğlu'na esti gürledi!
Devlet Bahçeli Amasya'da Kılıçdaroğlu'na esti gürledi!
Beşiktaş, Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Douglas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi
Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti
Suriyeliler ülkelerine koşarak gitti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa’da silahlı kavga, baba ile 3 oğlu vuruldu
Şanlıurfa’da silahlı kavga, baba ile 3 oğlu vuruldu
Odunluk yangını paniğe neden oldu
Odunluk yangını paniğe neden oldu
Adıyaman'da ekip aracına saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu
Adıyaman'da ekip aracına saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu
Dağa götürülmek istenen şahıslara hava destekli operasyon
Dağa götürülmek istenen şahıslara hava destekli operasyon
Fatih’te tramvay ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı
Fatih’te tramvay ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı
9 gün tatil mi 2019 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?
9 gün tatil mi 2019 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?
Market dönüşü minik Ada'ya araba çarptı, cips poşeti yerde kaldı
Market dönüşü minik Ada'ya araba çarptı, cips poşeti yerde kaldı
Garanti Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu
Garanti Bankası faiz oranları 2019 konut kredisi faiz oran tablosu