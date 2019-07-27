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Otomobil kaldırıma çarptı: 8 yaralı

Gaziantep'te seyir halindeki bir otomobil, kaldırıma çarptı. Kazada bir aylık bebek Nisanur'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

iddiaya göre, Gaziantep kent merkezi Ömer Halisdemir bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan Ali Kemerligil idaresindeki 27 BBZ 47 otomobil, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada bir aylık Nisanur bebek, Annesi Şemsey Kemerliğil, araç sürücüsünün de aralarında bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 4'nün çocuk olduğu öğrenildi. 

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