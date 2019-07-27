"Hassas burun"lar onun elinde yetişiyor

Eker, Beykoz'da bulunan köpek eğitim merkezinde Pitbull cinsi 5 yaşındaki "Tina", Kangal kırması 2 yaşındaki "Kuin", Labrador cinsi 6 yaşındaki "Kebap" ve Border Collie cinsi 2 yaşındaki "Beyaz Lady" başta olmak üzere pek çok köpeği eğiterek, uluslararası arenada da nitelikli çalışmalara imza atmalarını sağlıyor.

Köpek Eğitmenleri Derneği'ni kurarak, sokak hayvanlarını da bünyesine katıp eğiten Eker, sahipli köpeklerin de eğitimini sağlıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Eker, çocukluğundan beri köpekleri sevdiğini, bu ilgisinin emniyet teşkilatına geçtikten sonra da devam ettiğini söyledi.

Eker, kendi isteğiyle görevinden ayrılıp aynı enerji, istek ve güçle özel sektörde K9 köpeklerini eğitip-geliştirdiğini anlatarak, bu kapsamda Türkiye'nin coğrafi ve milli sorunlarını göz önüne alarak birçok proje hazırladığını ifade etti.

Köpeklerin koklama hassasiyetinin insanlardan daha güçlü olduğunu dile getiren Eker, "Onların koklama becerileri, insanlık ve toplum için zararlı maddelerin bulunmasında son derece etkilidir. Bunların başında çocukları ve gençleri zehirleyen uyuşturucu maddeler, askeri ve polisi, vatandaşları şehit etmeye hazırlanmış bombalar geliyor." dedi.

Bugüne kadar eğittiği köpeklerin sayısının oldukça fazla olduğuna işaret eden Eker, "Çok sayıda köpek eğitmekten ziyade doğru iş, doğru insanlar ve doğru hizmetlere dokunacak köpek eğitmek çok daha önemli. Yıl boyunca iki tane mayın ve EYP arayan köpek eğitirsiniz, bu da gidip bir askerin hayatını kurtarır... İşte o an doğru bir köpek eğitmişsinizdir. Bunun maddi ve manevi karşılığı yoktur. O yüzden görev köpeklerini eğitmek beni çok heyecanlandırıyor çünkü hepsinin sonunda bir insanın hayatına dokunmuş oluyorsunuz." şeklinde konuştu.