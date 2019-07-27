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Gaziantep'te korkunç ölüm! O anlar böyle görüntülendi

Gaziantep’te bir halı fabrikasının içerisinde forkliftin çarptığı Mehmet Ali Kubat yaşamını yitirdi. Forkliftin çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde 2’inci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir halı fabrikasında meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Fabrika işçisi Mehmet Ali Kubat, halı dokuma makinelerinin arasından fabrika içerisindeki yol olarak kullanılan alana fırladı. Bu sırada alandan geçen ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki forklift Kubat’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Kubat, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kubat’ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kubat'a forkliftin çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Talihsiz işçinin cenazesi bugün memleketi Şanlıurfa’da toprağa verilecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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