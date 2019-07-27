GÜNCEL

27 Haziran Türkiye Gündemi

27 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan imzayı attı!

Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörleri belli oldu. YÖK üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Donald Trump Macron'a olay hakaret!

Trump, Fransa'nın aralarında ABD'li firmaların da olduğu büyük teknoloji şirketlerine yeni vergi uygulanması kararına, ''Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz'' şeklinde tepki gösterdi.

Türkiye kavgası ABD'yi fena karıştırdı

ABD Kongre üyeleri, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alan Türkiye'yi kınadıklarını ancak bir sonraki adımın ne olacağını öngöremediklerini ifade etti.

Bahçeli Amasya'da Kılıçdaroğlu'na esti gürledi!

Bahçeli Kılıçdaroğlu'na sert yüklenen Bahçeli 'CHP Genel Başkanına soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlıklara sahipsiniz' dedi.

Soylu'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama!

Soylu "yasal yollardan gelmiş hiçbir muhacirin de sınır dışı edilmesine müsaade etmeyiz, böyle bir şeyi de kabul etmeyiz" dedi.

İmamoğlu'na AKP ve MHP'den görüşme talebine ikinci ret

İBB Başkanı seçildikten sonra tüm siyasi partilerle görüşme talebinde
bulunan İmamoğlu'nun, AK Parti ve MHP'ye yaptığı ikinci görüşme
talebi de reddedildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sabah saatlerinde evden çıktı ölü bulundu
Sabah saatlerinde evden çıktı ölü bulundu
Beşiktaş taraftarı yedek kulübesini bastı!
Beşiktaş taraftarı yedek kulübesini bastı!
Tunç Soyer’e Sivas’tan büyük tepki
Tunç Soyer’e Sivas’tan büyük tepki
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt hastaneye kaldırıldı
Fatih'te otel odasında korkunç infaz!
Fatih'te otel odasında korkunç infaz!
Otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti
Otomobilde unutulan ikizler hayatını kaybetti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
E-5 Karayolu’nda korkutan kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
E-5 Karayolu’nda korkutan kaza! Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Antalya'da köpeğe cinsel saldırı kamerada!
Antalya'da köpeğe cinsel saldırı kamerada!
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi
Hükümet ile memur sendikaları arasındaki zam pazarlığı! 3600 ek gösterge talebi
Elindeki sunroof camıyla otomobilleri parçaladı
Elindeki sunroof camıyla otomobilleri parçaladı
Ali Koç Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi verip Mustafa Cengiz'i bombaladı
Ali Koç Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi verip Mustafa Cengiz'i bombaladı
Adıyaman'da ekip aracına saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu
Adıyaman'da ekip aracına saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu
Rize'de bir şahıs genç kızı böyle darp etti
Rize'de bir şahıs genç kızı böyle darp etti
9 gün tatil mi 2019 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?
9 gün tatil mi 2019 Kurban bayramı tatili ne zaman başlıyor?