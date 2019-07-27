27 Haziran Türkiye Gündemi

Erdoğan imzayı attı!

Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörleri belli oldu. YÖK üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Donald Trump Macron'a olay hakaret!

Trump, Fransa'nın aralarında ABD'li firmaların da olduğu büyük teknoloji şirketlerine yeni vergi uygulanması kararına, ''Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz'' şeklinde tepki gösterdi.

Türkiye kavgası ABD'yi fena karıştırdı

ABD Kongre üyeleri, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alan Türkiye'yi kınadıklarını ancak bir sonraki adımın ne olacağını öngöremediklerini ifade etti.

Bahçeli Amasya'da Kılıçdaroğlu'na esti gürledi!

Bahçeli Kılıçdaroğlu'na sert yüklenen Bahçeli 'CHP Genel Başkanına soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlıklara sahipsiniz' dedi.

Soylu'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama!

Soylu "yasal yollardan gelmiş hiçbir muhacirin de sınır dışı edilmesine müsaade etmeyiz, böyle bir şeyi de kabul etmeyiz" dedi.

İmamoğlu'na AKP ve MHP'den görüşme talebine ikinci ret

İBB Başkanı seçildikten sonra tüm siyasi partilerle görüşme talebinde

bulunan İmamoğlu'nun, AK Parti ve MHP'ye yaptığı ikinci görüşme

talebi de reddedildi.