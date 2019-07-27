27 Haziran Türkiye Gündemi
27 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...
Erdoğan imzayı attı!
Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörleri belli oldu. YÖK üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Donald Trump Macron'a olay hakaret!
Trump, Fransa'nın aralarında ABD'li firmaların da olduğu büyük teknoloji şirketlerine yeni vergi uygulanması kararına, ''Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz'' şeklinde tepki gösterdi.
Türkiye kavgası ABD'yi fena karıştırdı
ABD Kongre üyeleri, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın alan Türkiye'yi kınadıklarını ancak bir sonraki adımın ne olacağını öngöremediklerini ifade etti.
Bahçeli Amasya'da Kılıçdaroğlu'na esti gürledi!
Bahçeli Kılıçdaroğlu'na sert yüklenen Bahçeli 'CHP Genel Başkanına soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlıklara sahipsiniz' dedi.
Soylu'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama!
Soylu "yasal yollardan gelmiş hiçbir muhacirin de sınır dışı edilmesine müsaade etmeyiz, böyle bir şeyi de kabul etmeyiz" dedi.
İmamoğlu'na AKP ve MHP'den görüşme talebine ikinci ret
İBB Başkanı seçildikten sonra tüm siyasi partilerle görüşme talebinde
bulunan İmamoğlu'nun, AK Parti ve MHP'ye yaptığı ikinci görüşme
talebi de reddedildi.