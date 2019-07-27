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Ankara'da öfkeli sürücü tartıştığı kişinin aracına böyle çarptı

Ankara'da tartıştığı kişinin otomobiline bilerek çarpan kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay gece saatlerinde Ankara Elvankent'te meydana geldi.

İddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası öfkelenen kişi aracına binerek tartıştığı kişinin park halindeki aracına doğru ilerledi. Öfkeli kişi, yol kenarındaki araca çarptı. Geri manevra yapan sürücü bir kez daha bu araca çarptı.

Mahalledeki olay çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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