Kocaeli'de 13 yaşındaki çocuk gölde kayboldu

Olay Sapanca Gölü'nün Kartepe ilçesi sınırlarında kalan Eşme açıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sandal kiralayarak göle açılan Eren Gültekin, kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta henüz bilinmeyen bir nedenle göle düştü. Gözden kaybolan çocuğun arkadaşlarının sandalla karaya dönerek haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD'a bağlı dalgıçlar zaman kaybetmeden bölgede arama çalışması yapmaya başladı. Yaklaşık 2 saattir süren arama çalışmalarında henüz sonuca ulaşılamadı. Arama çalışmaları sürüyor.