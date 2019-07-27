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İstanbul'da güpegündüz iğrenç olay! Tacizciyi böyle yakalattı

İstanbul Arnavutköy'de topuklu ayakkabıları ile yaklaşık 1 kilometre koşan kadın, tacizciyi yakalatmayı başardı. Kadının tokatladığı, çevredekilerin ise dövdüğü kişiyi polis kurtardı. Şüpheli tutuklanırken, genç kadının amansız takibi ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Arnavutköy'de geçtiğimiz salı günü yaşandı. Öğlen saatlerinde çalıştığı iş yerine gitmek için otobüse binen E.Ç. isimli kadın , Arnavutköy'deki bir otobüs durağında indi.

ELLE TACİZİNE UĞRADI

Duraktan indikten sonra iş yerine doğru yürüyen kadın, iddiaya göre kendisini takip eden Kenan E.'nin elle tacizine uğradı. Arnavutköy'ün en işlek caddesi olan Fatih Caddesi'nde meydana gelen olay karşısında neye uğradığını şaşıran genç kadın, çığlık atarak kendisini taciz eden kişiyi kovalamaya başladı. E.Ç, ayağındaki topuklu ayakkabılara rağmen tacizciyi kovalamaya başladı. Caddeden ara sokaklara doğru süren kovalamaca yaklaşık 1 kilometre sürdü.

TOPUKLU AYAKKABILARLA KOVALAMACA

E.Ç., diğer yandan koştu bir yandan da çevredekilerden yardım isteyerek kaçan kişiyi durdurmalarını istedi. Yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından genç kadını taciz etiği belirtilen Kenan E., bir iş yeri önünde bekleyen iki genç tarafından yakalandı. Yakalanan kişinin yanına gelen E.Ç., tokat atmak isterken şüpheli kişi, kendisini yakalayanların elinden kurtularak yeniden kaçmaya çalıştı.

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