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Trabzonspor-Parma maçında ilginç anlar! Seyirci futbolcunun peşinden koştu

Trabzonspor-Parma hazırlık maçı sırasında bir Trabzonspor taraftarının sahaya girip Parma futbolcusu Yann Karamoh'un peşinden koşması ilginç anlar yaşanmasına neden oldu.

Bordo mavili ekibin İtalyan ekibi Parma'yla2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında bir Trabzonspor taraftarı sahayı girdi ve Parma futbolcusu Yann Karamoh'un peşinde uzun süre koştu.

Maça hızlı başlayan İtalyan ekibi, 16. dakikada Gervinho'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Trabzonspor'dan yanıt gecikmedi. 22. dakikada Pereira, Abdülkadir Parmak'ın asistiyle takımının eşitlik sayısını kaydetti. Trabzonspor, 29. dakikada Jose Sosa ile penaltı atışından yararlanamadı. 38. dakikada Gervinho bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Bordo-mavililer adına skora eşitliği getiren gol, 64. dakikada Yusuf Sarı'dan geldi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Trabzonspor, Avusturya kampındaki 3. hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı.

Maçın son dakikasında bir Trabzonspor taraftarının sahaya girip Parma futbolcusu Yann Karamoh'un peşinde uzun süre koşması ise maça dair en çok konuşulan konu oldu.

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