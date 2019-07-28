POLİTİKA

Süleyman Soylu: "3 bin kadın personel alacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet müdürlüklerindeki güven masalarında görevlendirilmek üzere 3 bin kadın personel alacaklarını bildirdi.

Soylu, yaklaşık dört ay önce hizmete giren Of Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti, polis, çarşı ve mahalle bekçileriyle görüştü.

İlçe Emniyet Müdür Vekili Gürkan Demirkan'dan bilgi alan Soylu, binada incelemelerde bulundu, çok amaçlı salonda bir süre masa tenisi oynadı.

Güven Masasında görevli polis memuru Aslı Yılmaz, Bakan Soylu'nun "Güven Masasının faydası oldu mu?" sorusu üzerine, uygulamanın vatandaşın sorularını yanıtlama ve yönlendirme noktasında faydası olduğunu söyledi.

Soylu, "Şimdi imtihana giriyorlar galiba 21 bin kızımız, kadın. 3 bin kişi alacağız, onları bütün bu masalarda görevlendireceğiz inşallah." dedi.

Bakan Soylu daha sonra ilçe merkezini gezdi, esnafla selamlaştı.

Soylu'ya, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Köprübaşı Kaymakamı Uğur Tutkan, Muğla'nın Milas İlçesi Kaymakamı Eren Arslan, Of Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çapoğlu, AK Parti Of İlçe Başkanı Hakan Terzioğlu ve diğer ilgililer eşlik etti. 

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