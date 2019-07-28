GÜNCEL

Konser veren Sertap Erener, sahnede düştü

Pop müziğinin usta sanatçılarından Sertap Erener, konser için çıktığı sahnede ayağının takılması sonucu düştü.

Ünlü şarkıcı Sertap Erener, Ayvalık'ta sevenlerine konser verdi. Erener'in konser sırasında başına talihsiz bir kaza geldi. Şarkısına danslarıyla renk katan başarılı popçu ayağının takılması sonucu sahnede düştü.

TEPKİ GÖSTERDİ

54 yaşındaki şarkıcı, yaşadığı olaydan dolayı tepkisini sosyal medya hesabından yazdığı notla dile getirdi.

"SAHNE TUZAKLARLA DOLUYDU"

Erener, "30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Dün gece ilk kez sahnede düştüm çünkü sahne diye çıktığım yer tuzaklarla doluydu. Şehirlerin ilçelerin beton yığını haline gelmesinden dolayı rahatsız olmayan ilgililer bir zahmet o betonu en azından bu sahnenin güvenilir olması için kullansalar! Elle sayılır sayıda konser yapabildiğimiz bu sahneleri, sanatçıların güvenliğini düşünüp düzeltseler" diyerek yetkililere seslendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Trump'la Demokratlar arasındaki Baltimore tartışması büyüyor
Trump'la Demokratlar arasındaki Baltimore tartışması büyüyor
Erzurum'da yan bakma kavgası 1 yaralı
Erzurum'da yan bakma kavgası 1 yaralı
Dayı-yeğen evliliğinde bakanlık devrede
Dayı-yeğen evliliğinde bakanlık devrede
Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist çocuk katili çıktı
Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist çocuk katili çıktı
Kırklareli'de serinlemek için denize giren er boğuldu
Kırklareli'de serinlemek için denize giren er boğuldu
Bakan Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş sözler
Bakan Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş sözler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Süleyman Soylu: "3 bin kadın personel alacağız"
Süleyman Soylu: "3 bin kadın personel alacağız"
Rusya’da protestolarda 500 kişi gözaltına alındı
Rusya’da protestolarda 500 kişi gözaltına alındı
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Bekçilik sınav sonuçları 2019 bekçilik yazılı sonuç TC ile sorgulama
Eftalya Fettahoğlu yarı finalde geceye damga vurdu
Eftalya Fettahoğlu yarı finalde geceye damga vurdu
Kocaeli'de 13 yaşındaki çocuk gölde kayboldu
Kocaeli'de 13 yaşındaki çocuk gölde kayboldu
Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hisseye göre kaç para?
Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hisseye göre kaç para?
Erkenci Kuş 50. bölüm 2.fragmanı
Erkenci Kuş 50. bölüm 2.fragmanı
A101 kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş kaç paradan başlıyor?
A101 kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş kaç paradan başlıyor?