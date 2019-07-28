DÜNYA

Rusya’da protestolarda 500 kişi gözaltına alındı

Rusya’da Eylül ayında yapılacak olan yerel seçimler öncesi bazı aday adaylarının seçimlere katılımının onaylanmaması üzerine muhaliflerin başlattığı protestolarda en az 500 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Eylül ayında yapılacak olan yerel seçimlere katılmak isteyen bazı muhalif isimlerinin belediye meclis üyelik adaylıklarının onaylanmaması nedeniyle 2 hafta önce başlayan protestolar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde St. Petersburg’a da sıçrayan gösteriler bugün yine Moskova’da gerçekleşti. Rus polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında öğle saatlerinde başlayan gösteriler akşam saatlerine kadar sürdü. Yaşanana protestolarda muhalifler kürsü kurarak muhalif adayların adaylık başvurularının kabul edilmesini talep etti. Binlerce kişinin katıldığı gösteriler akşam saatlerinde ise yerini çatışmalara bıraktı. 

500’den fazla gözaltı 

Akşam saatlerine doğru şiddetlenen protestolarda polisin en az 500 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı. Muhalifler tarafından yapılan açıklamalarda polisin orantısız güç kullandığı belirtilerek adaylıkların kabul edilmesine değin protestolara devam edileceğinin altı çizildi. 

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