GÜNCEL

İstanbul’da motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Balat sahil yolunda motosikletle seyreden genç, virajı alamayıp gidon hakimiyetini kaybedince refüje çarparak kaza yaptı. Gencin metrelerce sürüklendiği kaza kask kamerasına yansırken yerde yatan genci gören vatandaşlar yardım etmek için seferber oldu.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Fatih Balat Ayvansaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda 34 BLM 759 plakalı motosikletle seyreden genç, virajı dönmek istedi. Ancak gidon hakimiyetini kaybeden genç sürücü virajı alamayarak refüje çarptı. Çarpma sonucu motosikletten yere savrulan genç metrelerce sürüklenerek vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar ve sürücüler yaralı gencin yanına gitti. Sırtındaki çantasını ve kaskını çıkartan vatandaşlar, genci refüje yatırarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. 

Virajı alamayınca metrelerce sürüklendi 

Ekipler beklenildiği esnada vatandaşlar gence su vererek sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Bilinci açık olan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Yaşar Büyükanıt'ın son durumuyla ilgili doktorundan açıklama
Yaşar Büyükanıt'ın son durumuyla ilgili doktorundan açıklama
Üst rütbeli askerle ve bir polis Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Üst rütbeli askerle ve bir polis Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kadınlar için ilke imza atıldı! Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor
Kadınlar için ilke imza atıldı! Türkiye dış ticarette "kadın dayanışması"na gidiyor
İtalyan basını bombayı patlattı! Radja Nainggolan Galatasaray'a geliyor
İtalyan basını bombayı patlattı! Radja Nainggolan Galatasaray'a geliyor
Boris Johnson'ın Türkiye'deki amcası konuştu! Akıllı ve güzel kadınlara...
Boris Johnson'ın Türkiye'deki amcası konuştu! Akıllı ve güzel kadınlara...
Alex de Souza futbola geri dönüyor
Alex de Souza futbola geri dönüyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konser veren Sertap Erener, sahnede düştü
Konser veren Sertap Erener, sahnede düştü
Süleyman Soylu: "3 bin kadın personel alacağız"
Süleyman Soylu: "3 bin kadın personel alacağız"
Carrefoursa büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç para hissesine göre
Carrefoursa büyükbaş kurbanlık fiyatları kaç para hissesine göre
Rusya’da protestolarda 500 kişi gözaltına alındı
Rusya’da protestolarda 500 kişi gözaltına alındı
Eftalya Fettahoğlu yarı finalde geceye damga vurdu
Eftalya Fettahoğlu yarı finalde geceye damga vurdu
Lise polislik alımı ne zaman 2019 polislik başvuru ekranı
Lise polislik alımı ne zaman 2019 polislik başvuru ekranı
Kocaeli'de 13 yaşındaki çocuk gölde kayboldu
Kocaeli'de 13 yaşındaki çocuk gölde kayboldu
Migros kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş fiyatı kaç para?
Migros kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş fiyatı kaç para?