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Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Partinin bir güncellemeye ihtiyacı olduğu çok açık

Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Partinin bir güncellemeye ihtiyacı olduğu çok açık

AK Parti Genel Başkanı Danışmanı Yasin Aktay, "Partinin bir güncellemeye ihtiyacı olduğu çok açık, ancak bu ihtiyaç sadece kadroların değişimiyle yetinerek karşılanabilecek bir ihtiyaç değil..." ifadelerini kullandı.

Aktay, Yeni Şafak'ta "Ülkeyi dönüştüren AK Parti dönüşümden muaf olamaz" başlığıyla yayımlanan yazısında "31 Mart-23 Haziran seçimlerinin şu ana kadar hissedilen-yaşanan bütün etkileri, bana göre, Türkiye'de kurulu demokratik sistemin herkes açısından ne kadar sağlıklı işliyor olduğunu gösteriyor" görüşünü dile getirdi.

"Güncelleme, aslında AK Parti'yi AK Parti yapan temel ilke, değer ve tarzdan kopmayı değil, bilakis onlara yeniden dönmeyi gerektiriyor." diyen Aktay şunlara değindi:

"Bayrağını devrediyor olduğu hissiyle hareket etme"

Tazelenme, yenilenme, değişim.. Hangi kelimeyi seçersek seçelim yaşanacak görev devir-teslimlerinin dayandığı teşhislerin mutlaka metal yorgunları teşhisinden çok daha dikkatli yapılması gerekiyor. Parti içinde emeği geçmiş insanların gerçekten bir hizmet ve emek yarışı bayrağını devrediyor olduğu hissiyle hareket etmesi temin edilmelidir.

"Siyaset usullerine yeni yöntemler de ekleyeceğiz"

Önümüzdeki dönemde teşkilatlarımızın kadrolarını güçlendirmenin yanında geleneksel siyaset usullerine yeni yöntemler de ekleyeceğiz. Gerekirse yeni birimler ihdas etmek suretiyle teşkilatlarımızı siyaset yapım sürecinde daha aktif hale getireceğiz.

"Adalet anlayışı ve pratiğimizden başlamamız gerek"

Partinin bir güncellemeye ihtiyacı olduğu çok açık, ancak bu ihtiyaç sadece kadroların değişimiyle yetinerek karşılanabilecek bir ihtiyaç değil... Elbette söylemler, siyasetler, programlar konusunda da güncelleme talep eden çok konu var. Hatta işe öncelikle partinin adını da oluşturan ve her şeyin başı olan adalet anlayışı ve pratiğimizden başlamamız gerek. Adalet, işin özü. Bir şeyin yerli yerinde olup olmadığının ölçüsü, dengesi ve hissiyatı.

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