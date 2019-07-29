HABER /  SPOR
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Modalife Türkiye'nin Düğün Paketçisi

Cengiz Ünder'den Roma'ya 3 yıllık imza

Cengiz Ünder'den Roma'ya 3 yıllık imza

Cengiz Ünder, yeni sezon öncesi ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Roma ile mukavele yenilemeye hazırlanıyor.

Futbol hayatına İtalya'nın Roma takımında devam eden milli futbolcu Cengiz Ünder, mukavele yeniliyor. Ternana ile oynanan ve 3-1 biten hazırlık maçında iki gol atan milli futbolcu, yaklaşık 6 aydır Roma ile yeni bir anlaşma yapmak için bekliyordu.

Geçen sezon gösterdiği performansla Bayern Münih ve Arsenal'in listesine giren ve 50 milyon Euro fiyat biçilen Cengiz yaşadığı sakatlık sonrası geri planda kalmıştı. Ancak sezon öncesi tekrar forma giyen ve performansını yükselten Cengiz, attığı iki golle de Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın gözüne girmeyi başardı. 

3 yıllık imza atacak
Sabah'ın haberine göre; Roma'dan yılda 1 milyon Euro kazanan Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesinin 3 yıllık olacağı ve ücretine de zam yapılacağı belirtildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'ın partisiyle ilgili üç iddia Fehmi Koru işin aslını yazdı
Ali Babacan'ın partisiyle ilgili üç iddia Fehmi Koru işin aslını yazdı
Vizesiz Avrupa için 6 kriter kaldı! Erdoğan talimat verdi
Vizesiz Avrupa için 6 kriter kaldı! Erdoğan talimat verdi
F-35 sözleşmesi buz kesti Türkiye'yi üzecek ayrıntıyı Mehmet Acet duyurdu
F-35 sözleşmesi buz kesti Türkiye'yi üzecek ayrıntıyı Mehmet Acet duyurdu
Yakıt parası bitince pilot yolculardan para istedi
Yakıt parası bitince pilot yolculardan para istedi
ABD'de yemek festivaline silahlı saldırı 3 ölü 12 yaralı
ABD'de yemek festivaline silahlı saldırı 3 ölü 12 yaralı
Dayı-yeğen evliliğinde bakanlık devrede
Dayı-yeğen evliliğinde bakanlık devrede
ÖNCEKİ HABERLER
Evde bakım maaşları Ağustos ayında ne zaman yatar?
Evde bakım maaşları Ağustos ayında ne zaman yatar?
Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı
Ankara'da FETÖ soruşturmasında çok sayıda gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ soruşturmasında çok sayıda gözaltı kararı
Yusuf Yazıcı gidiyor mu? Başkan noktayı koydu
Yusuf Yazıcı gidiyor mu? Başkan noktayı koydu
Bakary Sako, Yukatel Denizlispor’da
Bakary Sako, Yukatel Denizlispor’da
Migros kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş fiyatı kaç para?
Migros kurbanlık fiyatları 2019 küçükbaş fiyatı kaç para?
Yorumlar