Cengiz Ünder'den Roma'ya 3 yıllık imza

Cengiz Ünder, yeni sezon öncesi ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Roma ile mukavele yenilemeye hazırlanıyor.

Futbol hayatına İtalya'nın Roma takımında devam eden milli futbolcu Cengiz Ünder, mukavele yeniliyor. Ternana ile oynanan ve 3-1 biten hazırlık maçında iki gol atan milli futbolcu, yaklaşık 6 aydır Roma ile yeni bir anlaşma yapmak için bekliyordu.

Geçen sezon gösterdiği performansla Bayern Münih ve Arsenal'in listesine giren ve 50 milyon Euro fiyat biçilen Cengiz yaşadığı sakatlık sonrası geri planda kalmıştı. Ancak sezon öncesi tekrar forma giyen ve performansını yükselten Cengiz, attığı iki golle de Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın gözüne girmeyi başardı.

3 yıllık imza atacak

Sabah'ın haberine göre; Roma'dan yılda 1 milyon Euro kazanan Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesinin 3 yıllık olacağı ve ücretine de zam yapılacağı belirtildi.