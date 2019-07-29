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AK Partili Yeneroğlu'ndan savcılara 'insan kaçırma vakaları' uyarısı

AK Partili Yeneroğlu'ndan savcılara 'insan kaçırma vakaları' uyarısı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, insan kaçırma vakalarına ilişkin "nsan kaçırma vakaları PKK ve FETÖ gibi suç örgütlerinin maksatlarına hizmet ettiği tartışma götürmez. En ufak şüpheye fırsat vermeyecek şekilde savcılarımız tümüyle aydınlatmalı" açıklaması yaptı.

Şubat ayından bu yana kayıp durumda olan 6 isimden 4'ü emniyet mensupları tarafından bulundu. Kayıp durumda olan KHK'lı 6 isimden, Salim Zeybek, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Mikail Ugan'ın emniyet birimlerinin gözetiminde olduğu duyuruldu. Bulunduklarına dair açıklama, bu isimler kaybolduktan sonra açılan sosyal medya hesaplarından yapıldı.

SP'li İslam'dan açıklama

Konuyu daha önce Meclis gündemine taşımış olan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam da haberi Twitter hesabında paylaştı. İslam, "Altı kayıptan dördü emniyet mensupları tarafından bulundu. İki kayıp daha var. Sabah Avukat açıklamalarını bekleyelim" dedi.

"Örgütlerinin maksatlarına hizmet ettiği tartışma götürmez"

Mustafa Yeneroğlu da Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

-İnsan kaçırma vakalarında 4 kişinin ortaya çıktığı haberi sevindirici. Umarım tüm kayıp vakaları en kısa zamanda aydınlığa kavuşturulur. Hukuk devletin gereği olarak başsavcılığın suç teşkil eden bu olayların peşini bırakmayıp tüm suçluları yargıya taşıyacağına eminim.

-İnsan kaçırma vakaları kim tarafından hangi gerekçeyle ve kime yönelik gerçekleştirilmiş olursa olsun, sadece hukuksuzluğa ve PKK ve FETÖ gibi suç örgütlerinin maksatlarına hizmet ettiği tartışma götürmez. En ufak şüpheye fırsat vermeyecek şekilde savcılarımız tümüyle aydınlatmalı.

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