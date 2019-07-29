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Fenerbahçe'yle Trabzonspor'un kapıştığı golcü Daniel Sturridge

Fenerbahçe'yle Trabzonspor'un kapıştığı golcü Daniel Sturridge

Trabzonspor ve Fenerbahçe, boşta olan İngiliz golcü Daniel Sturridge için harekete geçti.

Fenerbahçe, transferde yeni bir rekabete daha giriyor. Galatasaray ile Vedat Muriç için karşı karşıya gelen Sarı-Lacivertliler, Daniel Sturridge’de ise Trabzonspor’la kozlarını paylaşacak.

Liverpool ile mukavelesini uzatmayan 29 yaşındaki İngiliz forvet, şu anda boşta! Fenerbahçe, geçen sezon da getirmek için temas kurduğu 29 yaşındaki oyuncuyu tekrar markaja alıyor. Başka bölgelere yapılacak takviyeler sebebiyle boştaki Sturridge, yeniden Fenerbahçe’nin gündemine geldi.

Piyasa değeri, 15 milyon euro
Akşam'ın haberine göre; Geçmişinde A.Villa, Bolton, Manchester City, Chelsea, West Brom ve Liverpool formaları giyen Daniel Sturridge’in piyasası tam 15 milyon euro. 29 yaşındaki solak forvet, 26 kez de İngiltere Milli Takımı’nın formasını giydi, 8 kez ağları sarstı.

Daha fazla maaş önerilecek
Dünya çapında da tanışmış bir oyuncu olması nedeniyle forma satışlarına da önemli katkısı olabilir. Fenerbahçe’nin, Bordo-Mavililer’in İngiliz forvete önerdiği maaştan daha fazlasını vereceği öğrenildi. Trabzonspor, 29 yaşındaki forvete 3 sene için toplamda 10 milyon euroluk maaş önerdi. Ve performansına bağlı bonuslarla da kazancı artıyor. Bunun dışında imza parası olduğu da konuşuluyor.

Kruse taktiği kullanılacak
Sarı-Lacivertliler’in ise Trabzonspor’un yaptığı tekliften daha cazip bir öneriyi masaya getireceği aktarıldı. Max Kruse’nin transferindeki taktik uygulanacak... Liverpool’dan ayrıldıktan sonra dinlenmeye geçen Daniel Sturridge’in, takımlar sezona başlamadan önce bir karar vermesi lazım.

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