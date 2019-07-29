Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen kanat oyuncusunu 1-2 gün içinde kiralık olarak resmen renklerine bağlayacak.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'ın Emre Mor transferinde mutlu sona ulaşıldı. Sarı kırmızılılar, İspanya’nın Celta Vigo Kulübü’nde forma giyen kanat oyuncusunu 1-2 gün içinde kiralık olarak resmen renklerine bağlayacak.

Galatasaray, Emre için önce, “Kiralama bedeli ödemeyelim, bir sonraki transferinden yüzde 50 pay verelim” teklifini sundu. İspanyollar ilk etapta kabul etti ancak daha sonra Rennes Kulübü devreye girince fikir değiştirip, 3 milyon Euro bonservis parası istedi. Bonservis bedeli talebinde uzun süre ısrar eden Celta Vigo yönetiminin inadını kıran isim Emre Mor oldu.



Terim'in rolü büyük

Fatih Terim'le birlikte çalışmak isteyen genç futbolcu, Rennes’den gelen teklifi değerlendirmeye dahi almadı ve bu yöndeki görüşünü kulübüne iletti. Emre Mor’un, Galatasaray’ı seçmesinde Fatih Terim faktörü büyük rol oynadı.