Drogba'dan Galatasaray'a bir transfer daha! Dünya yıldızını ikna edecek

AIK Stockholm forması giyen Karol Mets, Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiği haberleri üzerine yaptığı açıklamada, “Bu benim için gurur verici bir şey. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Eğer AIK’ten ayrılacaksam daha büyük bir kulübe gitmeliyim” diyerek yeşil ışık yaktı. 1.91 boyundaki stoper için Kartal’ın temaslarının devam ettiği belirtildi.