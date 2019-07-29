Drogba'dan Galatasaray'a bir transfer daha! Dünya yıldızını ikna edecek
Daha önce Michael Seri transferine öncülük eden eski Galatasaraylı Didier Drogba bir dünya yıldızı için daha devreye girecek
Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill, Galatasaray'ın radarına girdi. Hem Chelsea hem de Galatasaray ile güçlü bağları olan Didier Drogba, transferi yönlendirecek.
Geride bıraktığımız sezon da F.Bahçe’nin gündeminde olan Daniel Sturridge, boşta olmasıyla iştah kabarttı. Trabzonspor’un görüştüğü İngiliz forvet, teklifleri değerlendiriyor. Yeni bir transfer savaşı başlıyor!
İtalyan basını, Yusuf’un Lazio ile yıllık ücret konusunda el sıkıştığını iddia etti. Lazio’nun, oyuncunun bonservisi için de 20 milyon euro+bonus şeklinde bir teklif yaptığı belirtildi.
AIK Stockholm forması giyen Karol Mets, Beşiktaş’ın kendisiyle ilgilendiği haberleri üzerine yaptığı açıklamada, “Bu benim için gurur verici bir şey. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Eğer AIK’ten ayrılacaksam daha büyük bir kulübe gitmeliyim” diyerek yeşil ışık yaktı. 1.91 boyundaki stoper için Kartal’ın temaslarının devam ettiği belirtildi.