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Melih Gökçek de suriyeli tartışmasına katıldı! Çok tartışılacak açıklamalar

Melih Gökçek de suriyeli tartışmasına katıldı! Çok tartışılacak açıklamalar

"Biz savaşırken bunların oturması kanıma dokunuyor" diyen Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Türkiye'de yaşayan 35 yaşın altında eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'de kurulacak kamplarda askeri eğitime alınmalı ve Suriye cephesine gönderilmeli" ifadelerine yer verdi.

Melih Gökçek, son zamanlarda alevlenen Suriyeli tartışmasına Twitter'dan dahil oldu. Gökçek, Suriyelilerle ilgili yeni bir öneri gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:

Suriye'de katliam vardı, cinayet vardı, Suriye'den kaçtı bize sığındılar, Avrupakapıları kapatırken biz açtık. Baştan ben olmak üzere tüm AK Partililer 'Bu gelenler bize emanet, aynı şey başımıza gelse biz ne yapardık? Suriyelilere sahip çıkmak insanlık, Müslümanlık gereğidir" dedik.

"Türk ordusu mücadele veriyor"

Suriyelilere ev sahipliği yapmak, vicdani ve insani borcumuzdur. Hem Türkiye'nin güvenliği hem Suriyelilerin topraklarına geri dönmesi için Türk ordusu mücadele veriyor. 30 bin kişilik ÖSO ordu Türk ordusu ile beraber mücadele yürütüyor.

"Bunların oturması kanıma dokunuyor"

Bütün bunlar olurken askerlik yaşında Türkiye'de bulunan birçok Suriyeli maalesef kafelerde keyif çatıyor, sahillerde boy gösteriyor. Kesinlikle mültecilere kol kanat gerilmesine karşı değilim ama biz savaşırken bunların oturması kanıma dokunuyor.

"Suriye cephesine gönderilmeli"

Yeni bir politika şart. Türkiye'de yaşayan 35 yaşın altında eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'de kurulacak kamplarda askeri eğitime alınmalı ve Suriye cephesine gönderilmeli.

Suriyeli gençlere çağrı

Suriyeli çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler bize emanet. Başımızın üzerinde yerleri var. Biz onlara bakalım. Ama 35 yaş altı Suriyeliler çarpışsın ve ülkelerini teröristlerin elinden tekrar alıp çoluk çocuklarını ülkelerini döndürsün. Önce Suriyeli gençlere çağrım; dernekleriniz vasıtasıyla hem Suriyeli hemşehrilerinize hem Türk devletine çağrıda bulunup cepheye gitmek istediğini açıklayın. Göreceksiniz Türkiye'de Suriyeli tartışması bir anda bitecektir.

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