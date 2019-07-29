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Galatasaray'dan Falcao bombası! Geliş tarihi belli oldu

Galatasaray'dan Falcao bombası! Geliş tarihi belli oldu

Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao'yu 3 Ağustos’ta Türk Telekom Stadı’nda Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçına getirmeyi planlıyor.

Galatasaray, Falcao transferinde mutlu sona çok yakın. Kolombiyalı golcü ile anlaşan, Monaco kulübünü de ikna etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılar, Fransız ekibinin cumartesi günü Sampdoria ile oynayacağı son hazırlık maçından önce transferi sonlandırmak istiyor.

Sabah'ın haberine göre; Yönetimin hemen ardından da oyuncuyu İstanbul'a getirip 3 Ağustos'ta Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile oynanacak hazırlık maçında Falcao ile gövde gösterisi yapmayıplanladığı öğrenildi. Aynı gün futbolcunun isminin yer aldığı formaların da GS Store'larda satışa sunulacağı kaydedildi.

Porto ihtimali yok
Bu arada Portekiz medyası Porto-Monaco karşılaşması sonrasında Falcao'nun Portekiz'e dönüş ihtimalinden söz etmezken, Kolombiyalı golcünün yüksek maliyeti nedeniyle Roma'nın da transferde geri adım attığı ifade edildi.

Teklifi doğruladı isim vermedi
Monaco'nun kampına katılan Radamel Falcao'nun transfer durumu Kolombiya basınının da gündeminde. Antena 2'de yayınlanan habere göre, golcü futbolcu geleceğiyle ilgili olarak bazı tekliflerin olduğunu doğrularken herhangi bir kulüp ismi vermekten kaçındı.

5 milyon euro
Söz konusu haberde Galatasaray'ın Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro önerdiği ve transferin önümüzdeki saatlerde netlik kazanacağı belirtildi.

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