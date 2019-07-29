Meteoroloji uyardı! Hava sıcaklıkları bakın ne kadar artacak
TÜRKİYE yeni bir sıcak havanın etkisine girerken meteorolojiden yurt genelinde 4 dereceye varan sıcaklık artışı olacağına dair uyarı geldi. Yeni haftada yağış ise görünmüyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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2 ila 4 derece artacak
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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İşte 5 günlük hava durumu raporu...
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