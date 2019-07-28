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İstanbul FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı
İstanbul FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı

İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki 31 günlük çalışma sona erdi. Köprü saat 18.00 itibariyle ulaşıma açıldı. Köprünün ulaşıma açıldığı anlar havadan görüntülendi.

İSTANBUL Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 31 günlük onarım çalışmalarının ardından saat 18.00 itibariyle trafiğe açıldı.

Üst yapı ve derz onarım çalışmaları kapsamında köprüde, eski asfalt ve eski izolasyon söküldü, kumlama yapıldı. Yapılan yeni astar ve izolasyon uygulanmasının ardından ise 2,5 santimetre mastik asfalt ve 2,5 santimetre taş mastik asfalt döküldü. Köprünün genleşme derzleri de sökülerek yapılan tamiratların ardından yeniden yerlerine monte edildi.

Çalışmanın birinci aşaması 17, ikinci aşaması ise 14 günde tamamlandı. İkinci etabında tamamlanmasıyla köprüdeki çalışmalar sona erdi ve köprü yeniden trafiğe açıldı. Köprünün trafiğe açılmasını vatandaşlar sevinçle karşıladı. Vatandaşların köprüden geçişleri sırasında korna çaldığı görüldü.

Köprünün trafiğe açıldığı anlar ise havadan görüntülendi.

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