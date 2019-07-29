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İki bavul altınla kaçan sarraf tutuklandı! Abartıyorsunuz dedi

İki bavul altınla kaçan sarraf tutuklandı! Abartıyorsunuz dedi

Konya'da 'Fuar yapacağım' diyerek 10 sarraftan yaklaşık 50 kilo altın alarak kayıplara karışan sarraf M.G. İstanbul'da yakalanarak tutuklandı. M.G, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Öyle abarttığınız gibi 50 kilogram, 30 kilogram altın yok. Boşalttığım dükkan kendi dükkanım. İstediğim zaman açabilirim" dedi.

Konya ve İstanbul'daki sarraf ve kuyumculardan, sattıktan sonra geri ödeme vaadiyle aldığı yaklaşık 30 kilogram altınla kayıplara karıştığı iddia edilen ve İstanbul'da yakalanan M.G ile kız arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda 7 yıldır kuyumculuk yapan M.G'nin geri ödeme vaadiyle aldığı altınları da alarak kaçtığı yönündeki şikayetler üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis yaptığı araştırma sonucu M.G'nin, kız arkadaşı Ö.Y'nin İstanbul Beşiktaş'taki evinde olduğunu tespit etti. Oluşturulan özel ekibin İstanbul'da düzenlediği operasyonda M.G. ile Ö.Y. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada bir miktar para, bilezik, küpe ve kolye ele geçirildi.

Konya'ya getirilen M.G. ile Ö.Y. sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli M.G, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Öyle abarttığınız gibi 50 kilogram, 30 kilogram altın yok. Boşalttığım dükkan kendi dükkanım. İstediğim zaman açabilirim" dedi.

Musa G'nin ilk ifadesinde, kimseden altın toplamadığını, piyasaya borcu nedeniyle kendi dükkanındaki altınları alıp İstanbul'a gittiğini, bir süre sonra tekrar Konya'ya dönmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

Zanlılar, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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