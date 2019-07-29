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AK Parti yönetiminden il başkanlarına Suriyeli talimatı

AK Parti yönetiminden il başkanlarına Suriyeli talimatı

AK Parti, il başkanlarına vatandaşlara ulaşıp kara propagandaya karşı Suriyeli misafirlerle ilgili gerçekleri anlatmaları istendi.

AK Parti'de geçtiğimiz cuma günü yapılan il başkanları toplantısında, teşkilatlara Türkiye'deki Suriyeliler üzerinde oluşturulmak istenen algı operasyonlarına karşı ödev verildi. İl başkanlarına kamuoyunda Suriyeliler hakkında yayılan yanlış bilgilerin aslı paylaşılırken, gerçeklerin illerinde halka anlatılması istendi.

Erdoğan’ın talimatı

Türkiye'de geçici koruma altında yaşayan sığınmacılarla ilgili önemli mesajların verildiği toplantıda Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine kadar din ve ırk ayrımı gözetmeksizin sığınmacılara hoşgörü ile yaklaşıldığı ve açık kapı politikası yürütüldüğü ifade edildi.

Sığınmacıların sağlıkta öncelikleri olduğuna yönelik kamuoyunda doğru olmayan bilgilerin de paylaşıldığı toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Suriyelilerden aldıkları sağlık hizmeti karşılığında katkı payı alınacağı örnek olarak gösterildi.

Merkezlerin daha aktif kullanılması istendi

Toplamda 29 ilde 189 tane Göçmen Sağlık Merkezi olduğu belirtilen toplantıda, Suriyeli sayısının 20 bin ve üzeri olduğu yerlerde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı. Bu merkezlerde temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra çocuk, kadın doğum gibi pek çok hizmetin de verildiği hatırlatıldı. Bu merkezlerin daha aktif kullanılması talimatı verildi.

Kamuoyundaki yanlış bilgiler

Toplantıda, Suriyeliler üzerinden oluşturulmak istenen algıya da dikkat çekilerek, kamuoyunda yanlış bilgilerin de paylaşıldığına vurgu yapıldı.

Başkanlara, halka "Suriyelilerin istediği üniversiteye sınavsız girdiği, TOKİ tarafından yapılan sosyal konutların Suriyelilere bedava verildiği, Suriyeli öğrencilerin tamamına devlet bütçesinden karşılıksız burs sağlandığı, Suriyelilerin seçimlerde oy kullandığı” gibi yanlış bilgiler verildiği belirtildi.

Bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığının altı çizildi. Özellikle başkanlara bölgelerine döndüklerinde bu şehir efsanelerinin yalan olduğu ve bunların yerine doğruları vatandaşlara anlatmaları istendi.

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