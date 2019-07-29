HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Modalife Türkiye'nin Düğün Paketçisi

Türkiye, elektrikte OECD ülkeleri arasında zam rekortmeni: 16 yılda yüzde 307 zam

Türkiye, elektrikte OECD ülkeleri arasında zam rekortmeni: 16 yılda yüzde 307 zam

Türkiye, OECD ülkeleri arasında elektriğe en çok zam yapan ülke oldu. 2003 yılından bu yana elektriğe yüzde 307 zam yapıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde enerji fiyatlarının en çok artığı ülke olduğunu açıkladı.

Türkiye açık ara zam şampiyonu

Son 16 yıllık dönemde elektrik, gaz ve yakıt dahil olmak üzere ortalama enerji fiyatları 3 katı aşkın artış gösterdiğine vurgu yapılan açıklamada, elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin artışlardaki etkileri de irdelendi. Açıklamada, faturalarda gizleme hazırlığı yapılan dağıtım bedelinin 2009'dan bu yana 5 kat arttığı ortaya konuldu.

16 yılda yüzde 307 zam

OECD'nin elektrik, gaz ve yakıt fiyat değişimlerini dikkate alarak hazırladığı tüketici fiyatları bazlı enerji endeksinde Türkiye açık ara zam şampiyonu oldu.

OECD'nin 2015'i baz alarak gerçekleştirdiği enerji endeks çalışmasına göre, 2003 yılında 36.6 değerine sahip olan Türkiye'nin endeks değeri Mayıs 2019'da 148.8'e çıktı. Aynı dönemde OECD ortalamasında artış yüzde 75 düzeyinde kalırken, Türkiye'de ise artış oranı yüzde 307 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alkışlanacak sözler! İktidara zaman tanımak lazım
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alkışlanacak sözler! İktidara zaman tanımak lazım
Melih Gökçek de suriyeli tartışmasına katıldı! Çok tartışılacak açıklamalar
Melih Gökçek de suriyeli tartışmasına katıldı! Çok tartışılacak açıklamalar
Galatasaray'dan Falcao bombası! Geliş tarihi belli oldu
Galatasaray'dan Falcao bombası! Geliş tarihi belli oldu
Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray Emre Mor transferinde mutlu sona ulaştı
FED'in faiz indirimi beklenirken dolar/TL bakın kaç oldu!
FED'in faiz indirimi beklenirken dolar/TL bakın kaç oldu!
Abdulkadir Selvi'den CHP itirafı! Önceden olsa burun kıvırırdık
Abdulkadir Selvi'den CHP itirafı! Önceden olsa burun kıvırırdık
ÖNCEKİ HABERLER
Brent petrolün varili 63,17 dolardan işlem gördü
Brent petrolün varili 63,17 dolardan işlem gördü
İstanbul FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı
İstanbul FSM Köprüsü 31 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı
Fenerbahçe'yle Trabzonspor'un kapıştığı golcü Daniel Sturridge
Fenerbahçe'yle Trabzonspor'un kapıştığı golcü Daniel Sturridge
Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman hangi gün başlıyor?
Emekliye maaş farkı ödemesi ne zaman hangi gün başlıyor?
Engin Nurşani aslen nereli eşi Dilek Nurşani kimdir?
Engin Nurşani aslen nereli eşi Dilek Nurşani kimdir?
9 gün resmi tatil Ağustos bayram tatili kaç gün oldu?
9 gün resmi tatil Ağustos bayram tatili kaç gün oldu?
Yorumlar 3 yorum