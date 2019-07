Hindistan’da denizkızı sendromlu bebek dünyaya geldi

Times of India’nın aktardığına göre, Hindistan’da 22 yaşındaki bir anne, bacakları birbirine yapışık bir bebek dünyaya getirdi. Doktorların açıklamasına göre, ‘denizkızı sendromu’ adı verilen bu durumla (sirenomeli) doğan bebek çok zayıftı ve doğumdan bir saat sonra hayatını kaybetti. Bebeğin cinsiyeti de belirlenemedi.

​Nadir görülen bu vakaya Hindistan’da en son Maharaştra eyaletinde Mayıs 2018’de rastlanmıştı. Bebek doğumdan dakikalar sonra hayatını kaybetmişti.

