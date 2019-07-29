CİMER açıkladı: Meclis için kiralanan 78 araca aylık 1 milyon 187 bin lira kira ödeniyor

CİMER, 27. dönemde 78 adet araç kiralandığı ve bu araçlar için ödenen aylık kira bedelinin 1 milyon 187 bin 200 lira olduğunu açıkladı.

Kiralık makam araçları hakkında soru önergelerine TBMM Başkanlığından yanıt alamayan milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurmaya başladı. Daha önce Meclis Başkanlığına sunulan soru, araştırma ve yasa önergelerinin karşılık alamamasını gündeme getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de CİMER'e araç harcamalarını sordu. CİMER'den gelen yanıtta "Makam araçları için ödenen aylık kira bedeli 1.187.200 lira" denildi.

CİMER'in, Meclis'in araç harcamalarına ilişkin yanıtları şöyle:

78 adet sürücüsüz hizmet aracı

27. dönemde, önceki dönemlerde olduğu gibi sürücüsüz araç kiralama hizmet alımına gidilmiştir. Makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 66, günlük hizmetlerde kullanılmak üzere 12 adet sürücüsüz hizmet aracı kiralanmıştır. Kiralanan araçların model ve markaları şöyle: 2019 model 32 adet Audi A6, 2019 model 38 adet Volkswagen Passat, günlük hizmetlerde

"Bu rakam eski 4 yıl öncesinin rakamı"

Emir, akaryakıt masrafına ilişkin sorusuna, CİMER'in "479 bin lira" diye yanıt verdiğini söyledi. Bu rakamın eski olduğunu iddia eden Emir, "4 yıl öncesinin rakamı" dedi.

Kimlere tahsis ediliyor?

Kiralanan makam araçları, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, parti grup başkanvekilleri, ihtisas komisyonu başkanlarına tahsis edilmektedir.

Aylık kira bedeli yaklaşık 1,2 milyon lira

Kiralık makam araçları için ödenen aylık kira bedeli 1 milyon 187 bin 200 lira, günlük hizmetler için kiralanan araçlara ödenen aylık kira bedeli ise 54 bin liradır.

Harcamalar kabul edilemez

CHP Milletvekili, tasarrufa önem verilmesi gereken bir dönemde, lüks makam araçları ve yapılan harcamaların kabul edilemeyeceğini belirtti.