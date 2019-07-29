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Konya'da düğün dönüşü feci kaza! 2 ölü 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı

KONYA'da, düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

​Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun Karapınar ilçesi Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'da bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Osmaniye'ye dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu Hacı Sakallı yönetimindeki 80 LD 446 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.

Kazada, sürücü Hacı Sakallı ile yanındaki Çavuş Sakallı, Burcu Sakallı, Elif Sakallı ve Emin Keklik yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Çavuş Sakallı ve Emin Keklik, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Ereğli ile Karapınar Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri de otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


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